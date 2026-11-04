NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Glacier Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27.58 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 362.582 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’726.61 USD, da sich der Wert einer Glacier Bancorp-Aktie am 03.11.2026 auf 48.89 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 77.27 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Glacier Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 6.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch