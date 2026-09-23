Glacier Bancorp Aktie 942002 / US37637Q1058
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Glacier Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Glacier Bancorp-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Glacier Bancorp-Papier 28.08 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 356.125 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Glacier Bancorp-Papiere wären am 22.09.2026 15’726.50 USD wert, da der Schlussstand 44.16 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 57.26 Prozent.
Alle Glacier Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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