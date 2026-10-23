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|Rentable Gilead Sciences-Investition?
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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gilead Sciences-Investment von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in Gilead Sciences-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Gilead Sciences-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 120.74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 82.823 Gilead Sciences-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 157.19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’018.88 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 30.19 Prozent.
Zuletzt verbuchte Gilead Sciences einen Börsenwert von 190.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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