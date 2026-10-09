NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gilead Sciences von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 09.10.2021 wurde das Gilead Sciences-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 68.05 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.470 Gilead Sciences-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Gilead Sciences-Aktie auf 147.10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 216.16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 116.16 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Gilead Sciences bezifferte sich zuletzt auf 181.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch