NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen

Am 25.09.2025 wurde das Gilead Sciences-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Gilead Sciences-Anteile betrug an diesem Tag 110.99 USD. Bei einem Gilead Sciences-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.010 Gilead Sciences-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’348.68 USD, da sich der Wert einer Gilead Sciences-Aktie am 24.09.2026 auf 149.69 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34.87 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Gilead Sciences bezifferte sich zuletzt auf 187.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch