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20.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Gilead Sciences eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 20.11.2025 wurden Gilead Sciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Gilead Sciences-Papier bei 124.99 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.800 Gilead Sciences-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 133.23 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Anteils am 19.11.2026 auf 166.53 USD belief. Mit einer Performance von +33.23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Gilead Sciences belief sich jüngst auf 209.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Gilead Sciences am 20.11.2026
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