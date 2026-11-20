Am 20.11.2025 wurden Gilead Sciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Gilead Sciences-Papier bei 124.99 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.800 Gilead Sciences-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 133.23 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Anteils am 19.11.2026 auf 166.53 USD belief. Mit einer Performance von +33.23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Gilead Sciences belief sich jüngst auf 209.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch