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|Lukrative Geron-Investition?
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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geron von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren Geron-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurde das Geron-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1.54 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 64.935 Geron-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 65.58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.01 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 65.58 USD, was einer negativen Performance von 34.42 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Geron belief sich jüngst auf 583.40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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