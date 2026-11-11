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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren Geron-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde die Geron-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Geron-Aktie betrug an diesem Tag 1.25 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 800.000 Geron-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Geron-Aktie auf 0.97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 779.36 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22.06 Prozent abgenommen.
Der Geron-Wert an der Börse wurde auf 638.13 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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