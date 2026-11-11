NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde die Geron-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Geron-Aktie betrug an diesem Tag 1.25 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 800.000 Geron-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Geron-Aktie auf 0.97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 779.36 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22.06 Prozent abgenommen.

Der Geron-Wert an der Börse wurde auf 638.13 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch