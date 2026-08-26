NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Geron-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2.47 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Geron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4’048.583 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’275.30 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 37.25 Prozent gleich.

Geron wurde am Markt mit 975.22 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch