Geron Aktie 145973 / US3741631036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Geron-Anlage unter der Lupe
|
26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Geron-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde die Geron-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2.47 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Geron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4’048.583 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’275.30 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 37.25 Prozent gleich.
Geron wurde am Markt mit 975.22 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geron Corp.
|
26.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geron-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
14.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
14.08.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
12.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geron-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Geron Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI geht etwas höher in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen schliesst in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.