Geron Aktie 145973 / US3741631036
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geron-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Geron-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Geron-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2.74 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, befänden sich nun 36.496 Geron-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 1.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59.49 USD wert. Damit wäre die Investition um 40.51 Prozent gesunken.
Alle Geron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 952.18 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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