NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geospace Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

Das Geospace Technologies-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Geospace Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 9.89 USD. Bei einem Geospace Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.111 Geospace Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52.48 USD, da sich der Wert einer Geospace Technologies-Aktie am 01.09.2026 auf 5.19 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 47.52 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Geospace Technologies bezifferte sich zuletzt auf 68.32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch