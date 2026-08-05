NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Geospace Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Geospace Technologies-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8.62 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 1’160.766 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 7.31 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8’485.20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.15 Prozent verringert.

Der Geospace Technologies-Wert an der Börse wurde auf 97.28 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch