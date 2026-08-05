Geospace Technologies Aktie 19649909 / US37364X1090
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Geospace Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Geospace Technologies-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Geospace Technologies-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8.62 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 1’160.766 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 7.31 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8’485.20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.15 Prozent verringert.
Der Geospace Technologies-Wert an der Börse wurde auf 97.28 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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