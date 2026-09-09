Geospace Technologies Aktie 19649909 / US37364X1090
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 10 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Geospace Technologies-Aktie gebracht.
Geospace Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Geospace Technologies-Papier bei 17.39 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Geospace Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 57.504 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 5.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 305.35 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 69.47 Prozent.
Der Börsenwert von Geospace Technologies belief sich jüngst auf 69.64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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