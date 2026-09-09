Gentex Aktie 933761 / US3719011096
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gentex von vor einem Jahr angefallen
Bei einem frühen Investment in Gentex-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Gentex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28.21 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Gentex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.545 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80.82 USD, da sich der Wert einer Gentex-Aktie am 08.09.2026 auf 22.80 USD belief. Damit wäre die Investition 19.18 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Gentex belief sich jüngst auf 4.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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