Heute vor 5 Jahren wurde die Gentex-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Gentex-Aktie bei 37.29 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Gentex-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26.817 Gentex-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (18.79 USD), wäre das Investment nun 503.89 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 49.61 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Gentex eine Börsenbewertung in Höhe von 3.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch