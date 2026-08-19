Gentex Aktie 933761 / US3719011096
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gentex von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Gentex gewesen.
Am 19.08.2023 wurde das Gentex-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Gentex-Anteile bei 31.86 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Gentex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.139 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 74.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23.68 USD belief. Damit wäre die Investition um 25.67 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Gentex einen Börsenwert von 5.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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