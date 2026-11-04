NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gentex-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Gentex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Gentex-Anteile bei 23.12 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Gentex-Papier investiert hätte, hätte er nun 432.526 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 8’687.28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20.09 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 13.13 Prozent.

Gentex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch