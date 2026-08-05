Gentex Aktie 933761 / US3719011096
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gentex von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Gentex-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Gentex-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Gentex-Aktie bei 17.70 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gentex-Aktie investiert, befänden sich nun 56.497 Gentex-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (24.12 USD), wäre das Investment nun 1’362.71 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 36.27 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Gentex einen Börsenwert von 4.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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