NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Garmin von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Garmin-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 163.89 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Garmin-Aktie investiert hat, hat nun 6.102 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’875.40 USD, da sich der Wert eines Garmin-Anteils am 04.08.2026 auf 307.36 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +87.54 Prozent.

Jüngst verzeichnete Garmin eine Marktkapitalisierung von 58.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch