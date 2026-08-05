Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Garmin von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Garmin-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Garmin-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 163.89 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Garmin-Aktie investiert hat, hat nun 6.102 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’875.40 USD, da sich der Wert eines Garmin-Anteils am 04.08.2026 auf 307.36 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +87.54 Prozent.
Jüngst verzeichnete Garmin eine Marktkapitalisierung von 58.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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