Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Garmin-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 143.11 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 69.876 Garmin-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 282.02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’706.52 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +97.07 Prozent.

Garmin war somit zuletzt am Markt 53.79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch