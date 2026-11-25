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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Garmin-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Garmin-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Garmin-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 143.11 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 69.876 Garmin-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 282.02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’706.52 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +97.07 Prozent.
Garmin war somit zuletzt am Markt 53.79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Garmin am 25.11.2026
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