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|Lohnendes Garmin-Investment?
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18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Garmin-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Garmin-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 119.51 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Garmin-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.368 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 277.32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’320.48 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 132.05 Prozent angezogen.
Garmin erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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