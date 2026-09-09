Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Garmin-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Garmin-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Garmin-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 47.44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.108 Garmin-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 581.11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 275.68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 481.11 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Garmin belief sich jüngst auf 53.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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