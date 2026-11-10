NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fulton Financial-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 10.11.2025 wurde die Fulton Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fulton Financial-Anteile an diesem Tag 17.69 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 565.291 Fulton Financial-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 13’640.47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.13 USD belief. Mit einer Performance von +36.40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial bezifferte sich zuletzt auf 4.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch