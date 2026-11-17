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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fulton Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Fulton Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Fulton Financial-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Fulton Financial-Papier bei 14.27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7.008 Fulton Financial-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 167.55 USD, da sich der Wert eines Fulton Financial-Papiers am 16.11.2026 auf 23.91 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67.55 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Fulton Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 4.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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