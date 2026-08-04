Fulton Financial Aktie 932114 / US3602711000
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fulton Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fulton Financial-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fulton Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Fulton Financial-Anteile bei 15.24 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.562 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (24.63 USD), wäre die Investition nun 161.61 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61.61 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Fulton Financial einen Börsenwert von 4.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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