NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Am 18.08.2025 wurden Fulton Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18.58 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Fulton Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 538.213 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’170.08 USD, da sich der Wert einer Fulton Financial-Aktie am 17.08.2026 auf 24.47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31.70 Prozent erhöht.

Fulton Financial wurde am Markt mit 4.71 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch