Fulton Financial Aktie 932114 / US3602711000
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Fulton Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 29.09.2021 wurden Fulton Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15.66 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 638.570 Fulton Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fulton Financial-Aktie auf 22.97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’667.94 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 46.68 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial belief sich zuletzt auf 4.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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