NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fulton Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die Fulton Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Fulton Financial-Anteile bei 17.66 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fulton Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 56.625 Fulton Financial-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Fulton Financial-Papiere wären am 12.10.2026 1’255.38 USD wert, da der Schlussstand 22.17 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25.54 Prozent angewachsen.

Fulton Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.22 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch