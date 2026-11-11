NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FreightCar America von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem FreightCar America-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15.38 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die FreightCar America-Aktie investiert, befänden sich nun 65.020 FreightCar America-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen FreightCar America-Papiere wären am 10.11.2026 332.90 USD wert, da der Schlussstand 5.12 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66.71 Prozent abgenommen.

Am Markt war FreightCar America jüngst 145.04 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch