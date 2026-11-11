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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FreightCar America von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in FreightCar America-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem FreightCar America-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15.38 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die FreightCar America-Aktie investiert, befänden sich nun 65.020 FreightCar America-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen FreightCar America-Papiere wären am 10.11.2026 332.90 USD wert, da der Schlussstand 5.12 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66.71 Prozent abgenommen.
Am Markt war FreightCar America jüngst 145.04 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu FreightCar America Inc.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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