FreightCar America Aktie 2045158 / US3570231007
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte ein FreightCar America-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Investoren, die vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurde das FreightCar America-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8.63 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die FreightCar America-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1’158.749 FreightCar America-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 7.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’400.93 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15.99 Prozent.
FreightCar America wurde jüngst mit einem Börsenwert von 234.14 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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