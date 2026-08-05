NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FreightCar America-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das FreightCar America-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2.96 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die FreightCar America-Aktie investierten, hätten nun 3’378.378 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 28’851.35 USD, da sich der Wert einer FreightCar America-Aktie am 04.08.2026 auf 8.54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 188.51 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete FreightCar America eine Marktkapitalisierung von 270.10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch