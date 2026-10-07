NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FreightCar America-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das FreightCar America-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4.26 USD. Bei einem FreightCar America-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’347.418 FreightCar America-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 15’492.96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6.60 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54.93 Prozent angewachsen.

FreightCar America erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 220.84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch