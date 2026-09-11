Franklin Electric Aktie 931820 / US3535141028
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11.09.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Franklin Electric-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Franklin Electric-Investment verdienen können.
Am 11.09.2023 wurden Franklin Electric-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 92.50 USD. Bei einem Franklin Electric-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.811 Franklin Electric-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 1’050.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 97.14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.02 Prozent gesteigert.
Franklin Electric war somit zuletzt am Markt 4.35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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