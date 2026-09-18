Franklin Electric Aktie 931820 / US3535141028
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Franklin Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Franklin Electric-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Das Franklin Electric-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 81.69 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Franklin Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 122.414 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’776.23 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Anteils am 17.09.2026 auf 96.20 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 17.76 Prozent.
Insgesamt war Franklin Electric zuletzt 4.24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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