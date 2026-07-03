Franklin Electric Aktie 931820 / US3535141028
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03.07.2026 16:02:32
NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Franklin Electric-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Franklin Electric-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Franklin Electric-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Franklin Electric-Papier letztlich bei 33.40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.994 Franklin Electric-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 105.14 USD gerechnet, wäre die Investition nun 314.79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 214.79 Prozent gesteigert.
Franklin Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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