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|Franklin Electric-Investmentbeispiel
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13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Franklin Electric-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Franklin Electric-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Franklin Electric-Papier bei 93.82 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Franklin Electric-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.659 Franklin Electric-Aktien. Die gehaltenen Franklin Electric-Aktien wären am 12.11.2026 1’040.61 USD wert, da der Schlussstand 97.63 USD betrug. Damit wäre die Investition 4.06 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Franklin Electric eine Marktkapitalisierung von 4.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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