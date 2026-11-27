Am 26.11.2025 wurde die Franklin Electric-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 96.16 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Franklin Electric-Aktie investiert hat, hat nun 1.040 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 102.25 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Anteils am 25.11.2026 auf 98.32 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.25 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Franklin Electric betrug jüngst 4.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch