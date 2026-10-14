NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FormFactor von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das FormFactor-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die FormFactor-Anteile bei 10.43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 95.877 FormFactor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des FormFactor-Papiers auf 128.09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’280.92 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1’128.09 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte FormFactor einen Börsenwert von 10.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch