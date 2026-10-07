FormFactor Aktie 1445839 / US3463751087
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel hätte eine Investition in FormFactor von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren FormFactor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden FormFactor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das FormFactor-Papier bei 36.25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.759 FormFactor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 389.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 141.30 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 289.79 Prozent gesteigert.
FormFactor wurde am Markt mit 11.52 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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