FormFactor Aktie 1445839 / US3463751087
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen FormFactor-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der FormFactor-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die FormFactor-Aktie an diesem Tag bei 37.09 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die FormFactor-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26.961 FormFactor-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’397.41 USD, da sich der Wert einer FormFactor-Aktie am 22.09.2026 auf 126.01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 239.74 Prozent vermehrt.
FormFactor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.30 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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