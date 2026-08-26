FormFactor Aktie 1445839 / US3463751087
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnendes FormFactor-Investment?
|
26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in FormFactor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit FormFactor-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29.42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in FormFactor-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.399 FormFactor-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 366.15 USD, da sich der Wert einer FormFactor-Aktie am 25.08.2026 auf 107.72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 266.15 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für FormFactor eine Börsenbewertung in Höhe von 8.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!