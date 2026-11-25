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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in FormFactor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
FormFactor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das FormFactor-Papier bei 38.02 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die FormFactor-Aktie investierten, hätten nun 26.302 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 73.30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’927.93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 92.79 Prozent vermehrt.
Der FormFactor-Wert an der Börse wurde auf 6.40 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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