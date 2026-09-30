FormFactor Aktie 1445839 / US3463751087
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in FormFactor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
FormFactor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die FormFactor-Aktie 34.94 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die FormFactor-Aktie investiert hat, hat nun 286.205 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 136.25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38’995.42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 289.95 Prozent gesteigert.
FormFactor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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