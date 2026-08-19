FormFactor Aktie 1445839 / US3463751087
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in FormFactor gewesen.
Das FormFactor-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der FormFactor-Anteile betrug an diesem Tag 10.70 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die FormFactor-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 934.579 FormFactor-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 124.34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116’205.61 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1’062.06 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von FormFactor belief sich zuletzt auf 10.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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