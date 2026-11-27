Die Fiserv-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fiserv-Papier bei 60.80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16.447 Fiserv-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 59.78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 983.22 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 1.68 Prozent.

Der Börsenwert von Fiserv belief sich zuletzt auf 31.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch