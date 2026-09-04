NASDAQ Composite Index-Wert Fiserv-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fiserv von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fiserv-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Fiserv-Aktie betrug an diesem Tag 136.18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.343 Fiserv-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 387.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52.73 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 61.28 Prozent verkleinert.

Der Fiserv-Wert an der Börse wurde auf 27.59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch