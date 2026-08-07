NASDAQ Composite Index-Wert Fiserv-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fiserv von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fiserv-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Fiserv-Aktie betrug an diesem Tag 132.70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.754 Fiserv-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 40.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54.11 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 59.22 Prozent verkleinert.

Der Fiserv-Wert an der Börse wurde auf 28.96 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch