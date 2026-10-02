NASDAQ Composite Index-Wert Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Fiserv-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Fiserv-Aktie bei 125.76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 79.517 Fiserv-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 3’608.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45.38 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 3’608.46 USD entspricht einer negativen Performance von 63.92 Prozent.

Der Börsenwert von Fiserv belief sich zuletzt auf 24.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch