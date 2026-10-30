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30.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in First Financial Bancorp von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen First Financial Bancorp-Investment verdienen können.
Am 30.10.2016 wurde das First Financial Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des First Financial Bancorp-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21.35 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das First Financial Bancorp-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46.838 First Financial Bancorp-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des First Financial Bancorp-Papiers auf 32.78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’535.36 USD wert. Damit wäre die Investition 53.54 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete First Financial Bancorp eine Marktkapitalisierung von 3.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu First Financial Bancorp.
Analysen zu First Financial Bancorp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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