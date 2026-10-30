NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in First Financial Bancorp von vor 10 Jahren verdient

Am 30.10.2016 wurde das First Financial Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des First Financial Bancorp-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21.35 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das First Financial Bancorp-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46.838 First Financial Bancorp-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des First Financial Bancorp-Papiers auf 32.78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’535.36 USD wert. Damit wäre die Investition 53.54 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete First Financial Bancorp eine Marktkapitalisierung von 3.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch