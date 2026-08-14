Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’377 -0.7%  SPI 20’292 -0.6%  Dow 53’721 -0.2%  DAX 26’416 0.4%  Euro 0.9398 0.2%  EStoxx50 6’536 -0.2%  Gold 4’387 0.8%  Bitcoin 50’882 -1.4%  Dollar 0.8112 -0.4%  Öl 87.9 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Allianz-Aktie: Neutral-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Strategy-Aktie: CEO Phong Le plant erneuten Ausbau der Bitcoin-Reserven bis Jahresende
S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken
Suche...
Plus500 Depot

First Financial Bancorp. Aktie 930551 / US3202091092

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance im Blick 14.08.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem First Financial Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Financial Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

First Financial Bancorp.
34.39 USD 0.20%
Kaufen Verkaufen

Am 14.08.2025 wurde das First Financial Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das First Financial Bancorp-Papier an diesem Tag 24.93 USD wert. Bei einem First Financial Bancorp-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 401.123 First Financial Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen First Financial Bancorp-Anteile wären am 13.08.2026 13’774.57 USD wert, da der Schlussstand 34.34 USD betrug. Damit wäre die Investition um 37.75 Prozent gestiegen.

Der First Financial Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 3.59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu First Financial Bancorp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten