NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem First Financial Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 14.08.2025 wurde das First Financial Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das First Financial Bancorp-Papier an diesem Tag 24.93 USD wert. Bei einem First Financial Bancorp-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 401.123 First Financial Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen First Financial Bancorp-Anteile wären am 13.08.2026 13’774.57 USD wert, da der Schlussstand 34.34 USD betrug. Damit wäre die Investition um 37.75 Prozent gestiegen.

Der First Financial Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 3.59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch