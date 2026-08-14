First Financial Bancorp. Aktie 930551 / US3202091092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance im Blick
|
14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem First Financial Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Financial Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.
Am 14.08.2025 wurde das First Financial Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das First Financial Bancorp-Papier an diesem Tag 24.93 USD wert. Bei einem First Financial Bancorp-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 401.123 First Financial Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen First Financial Bancorp-Anteile wären am 13.08.2026 13’774.57 USD wert, da der Schlussstand 34.34 USD betrug. Damit wäre die Investition um 37.75 Prozent gestiegen.
Der First Financial Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 3.59 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!